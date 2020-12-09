السودان يعلن سحب الجنسية من 3548 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي أدريس، بسحب الجنسية السودانية بالتجنس، وإلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية، بمنح الجنسية السودانية بالتجنس لـ3548 شخصًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن القرار نص على سحب الجنسية السودانية عن 112 شخصًا، وعن جميع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية السودانية عن طريقهم، كما جرى إسقاط أسماء من قرارات سابقة بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، لـ3436 شخصًا، وردت أسماؤهم في قرارات جمهورية بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، ولم يجري استيفاء شروط منح الجنسية لهم، ولم تكتمل بياناتهم.

وأشارت الدخلية السودانية، إلى أنه جرى سحب الجنسية السودانية بالتجنس بسبب تقارير طبية سلبية، أو تقارير أمنية سلبية، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس، موضحة أنه ستجري مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ومخاطبة البعثات السودانية بالخارج بتفاصيل الأسماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.