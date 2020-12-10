استشاري: عدم تحديد مدة بقاء اللقاح في الجسم قلل نسبة الموافقة عليه

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية طب عين شمس، إن الشركات التي تنتج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تنشر حدود الأمن ومدة بقاء الأجسام المضادة في الجسم.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشركات لم تحدد مدة تعامل جهاز المناعة مع اللقاح وهو ما بث حالة من عدم المصداقية في القلوب، وانخفضت نسبة الموافقة على تناول اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 50%.

وواصل: "سبب البلبلة هو عدم خروج مصدر علمي يتحدث عن حقيقة الأمور، وشركة مودرنا أقرت بوجود حساسية مفرطة بعد تناول التطعيم ومفترض ألا يتم اكتشاف أعراض جانبية أثناء إعطاء الأفراد دواء والتطعيم لا يفيد في العلاج هو دور فقد الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات الحية في نوفمبر 2019 وانتشر بعدها في مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 وتم إغلاق المطارات وتطبيق حجر منزلي في أغلب دول العالم وأعلنت مؤخرا مجموعة من الشركات في الصين وأمريكا وروسيا وبريطانيا وجود لقاحات مضادة للفيروس لكنه يتم تجربتها حتى الآن وسط ترقب شديد وتخوف من عدم فعالية هذه اللقاحات خاصة بعد ارتفاع الإصابات أكثر من 60 مليون مصاب حول العالم.