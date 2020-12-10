للمحامين.. خطوات التقدم لمنحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية

أعلنت النقابة العامة للمحامين ولجنة المرأة بالنقابة، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقديم منحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية لأعضاء وعضوات النقابة، المنفذ بواسطة قسم التعليم التنفيذي بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمقرر انعقاده لمدة أربعة أشهر 90 ساعة – يوم واحد بالأسبوع.

"الوطن" ترصد خطوات الالتحاق بالمنحة، وفقا للشروط التي أعدتها النقابة كالتالي:

1- إرسال السيرة الذاتية ونبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية بنقابة المحامين "سارية" في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 على البريد الإلكتروني: LSR@aucegypt.edu

2- يتم الرد عبر البريد الإلكتروني لعدد محدد من المتقدمين في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 19/ 12 /2020، للخضوع لاختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزيةSEPT، المؤهل للحصول على المنحة، ويـجـب اجتياز الاختبار بنسـبة أعلى من 80 % للحصول على المنحة.

3- يعقد هذا الاختبار أيام 22، و23، و27 من شهر ديسمبر 2020، في مقر الجامعة الأمريكية في الفلكي، وتحدد الوحدة يوم وموعد هذا الاختبار بحسب تقسيمها لمجموعات المتقدمين، ولن يسمح بتغيير موعد الاختبار.

4- تبدأ الدراسة في البرنامج للحاصلين على المنحة ابتداء من يوم السبت الموافق 9 / 1 / 2021، عبر الإنترنت (أون لاين).

5- الأولوية في الاختيار من بين المتقدمين للحصول على هذه المنحة المدفوعة بالكامل كالآتي:

أ- المقيمون والعاملون خارج القاهرة الكبرى.

ب-المحاميات.

من ناحية أخرى قررت النقابة العامة للمحامين، أمس، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجاري، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد الأستاذ حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

يذكر أنه كانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن اعتزامها عقده ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام 16 و20 و23 ديسمبر الجاري بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.