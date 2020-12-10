تحصيل 14 مليار جنيه ضرائب من موظفي للدولة في 90 يوما

بلغت حصيلة الضرائب على الدخول من التوظف نحو 14.3 مليار جنيه، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

وأضاف التقرير، أن إجمالي حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الراسمالية سجلت 54.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، بزيادة تقترب من 6 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حينما سجلت نحو 38.4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الضرائب على الدخول بخلاف التوظف سجلت نحو 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي .

وأكد أن مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وسجلت المصرفات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي نحو 336.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020 حين سجلت نحو 303.3 مليار جنيه.

وتوزعت المصروفات بين 78.7 مليار جنيه مقابل الأجور وتعويضات العاملين خلال الثلاثة أشهر، بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما سجلت قيمة شراء السلع والخدمات نحو 10.7 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدره 16.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي .

وبحسب التقرير، سجلت النفقات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 54.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 60% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، عندما سجلت نحو 34 مليار جنيه فقط.

بينما سجلت النفقات الموجهة إلى شراء الاصول غير المالية نحو 40 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 60%عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي حينما سجلت 25 مليار جنيه.