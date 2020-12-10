أهالي ساحل سليم بأسيوط يشتكون: "حميات الشامية" دون جهاز أكسجين

اشتكى أهالى مركز ساحل سليم بأسيوط، من عدم وجود "مونيتور" لقياس نسبة الأكسجين، وجهاز لقياس ضغط الدم بمستشفى "حميات الشامية" في ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وقال "عصام محمود" من الأهالى إن الامكانيات بالمستشفى ضعيفة جدا، مشيرا إلى أنهم طالبوا مديرية الصحة بتوفير المونيتور، إلا أن "الروتين" يعطل عملية توفير الجهاز، وأضاف أن الأهالي دشنوا حملة على :الفيس بوك" لجمع تبرعات وشراء الجهاز الذى تصل قيمته إلى 10000 جنيه.

ولفت إلى أن أهل الخير تبرعوا بجهازين للأكسجين، أحدهما بمستشفى ساحل سليم المركزي، والثاني بحوزة الأهالي ومخصص للحالات الصعبة، مشيرا إلى أن مستشفى الحميات انفصل عن إدارة مستشفى ساحل سليم المركزي وبالتالي يحتاج إلى أجهزة ومستلزمات طبية، وطالب المسئولين بمديرية الصحة بتوفير الأجهزة التى يحتاجها المستشفى لإنقاذ حياة المرضى.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرار بتجديد تعيين 3 وكلاء بكليتي التربية للطفولة المبكرة والصيدلة، وشمل القرار الدكتورة ريهام رفعت المليجي الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، للعمل كوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام، إلى جانب التجديد للدكتورة منال أنور سيد، الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بالكلية، للعمل كوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام .

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمود البدرى عبد المطلب الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى بلوغه السن القانونية للمعاش .

يشار إلى أن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط سبق وأصدر عدداً من القرارات الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة والتي تضمنت تجديد تعيين الدكتورة سوزان عبد المجيد أبو المجد على الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بالجامعة رئيساً لقسم الاقتصاد الزراعى بالكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات .