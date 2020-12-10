"المترو": تهدية القطارات بالخط الثاني بسبب إجراء صيانة بمحطة محمد نجيب

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه لا يوجد أي أعطال بالخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"، مشيرا إلى أن هناك تهدئة لبعض القطارات لوجود أعمال صيانة بأحد قضبان السكة بمحطة محمد نجيب، موضحا أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بكامل طاقتها.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن رحلات القطارات مستمرة بجميع الخطوط ولكن هناك بعض تهدية لسرعة القطارات بالخط الثاني للمترو، لحين انتهاء أعمال الصيانة بالقضبان، وستعود سرعة القطارات مرة أخرى، موضحا أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها فورا، لعدم حدوث أي زحام على الأرصفة وداخل عربات المترو.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم قبل وبعد إنطلاق الرحلات، لتوفير جميع الحماية والسلامة للركاب.

وأضاف عبدالهادي، أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، منوها إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى خلال سير حركة القطارات منذ صباح اليوم.

وشدد متحدث أحمد عبدالهادي باسم شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وأثناء استقلال القطارات، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركة لم تسمح بدخول أي راكب المحطات لا يرتدي الكمامة الطبية.