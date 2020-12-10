روسيا تسجل 27 ألفا و927 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 27 ألفًا و927 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و569 ألفًا و126 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الخميس- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 45 ألفًا و280 حالة وفاة.

وأوضح بيان المركز الروسي، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 6730 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3774 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما تماثل 25 ألفًا و877 شخصًا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و33 ألفًا و669 شخصًا.