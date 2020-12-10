276 مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى دول العالم في 10 سنوات

تدعم الحكومة قطاع الصادرات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تدشين مبادرة جديدة بعنوان السداد الفوري النقدي لتوفير السيولة أمام رجال الأعمال والشركات المصدرة إلى الخارج.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير قيمة ما قدمته الحكومة لدعم تنشيط الصادرات منذ عام 2010 التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 33 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي على مدار العشر سنوات منذ عام 2010 حتى 2020 عن أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بلغت نحو 276.6 مليار دولار.

وبحسب البيانات سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31,6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%.

وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3 % عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3 % عن العام السابق عليه.

وبلغ حجم الصادرات بلغت نحو 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1 % عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2 % عن عام 2014.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3 % عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8 % عن العام السابق عليه بينما بلغ 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.