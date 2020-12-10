الرقابة الإدارية بالقاهرة: الفساد يؤثر على الاقتصاد ويؤدي للبطالة

قال اللواء وائل محمد أمين، رئيس مكتب القاهرة للرقابة الإدارية، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحتفل به دول العالم، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على منح دورات تدريبية للموظفين العموم لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الفساد استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.

جاء ذلك خلال احتفاء محافظة القاهرة بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور ممثلين الرقابة الإدارية ومفتي الجمهورية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأشار إلى وجود فساد كبير وآخر صغير ويؤثر الفساد على الاقتصاد ويؤدي إلى البطالة، ونقص الولاء وانتشار الإحباط وظهور العنف والإرهاب.

ومن جانبه، قال المقدم محمد خلف، عضو هيئة الرقابة الإدارية بمكتب القاهرة، إن كل إجراء تأخذه الرقابة الإدارية يصب في صالح المواطن المصرى.

وأشار إلى أن إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تدريب العاملين على مواجهة الفساد، ليس هدفنا تصيد الأخطاء وإنما نعمل على معالجة القصور ومحاولة منع الخطر قبل حدوثه، مشيرا إلى أنه تم الاهتمام بمستوى الجهاز الإدارى للدولة.

ويحتفي العالم في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.