"صحة بنها" تحذر المواطنين من تناول السمكة الأكثر فتكا بالعالم

حذّرت الإدارة الصحية ببنها، بقيادة الدكتورة منى عطية، المواطنين من تناول سمكة الأرنب وهي السمكة الأكثر فتكا بالعالم، لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

وناشد قسم الثقافة الصحية، المواطنين بالابتعاد نهائيا عن تناول سمك القراض السام المشهورة بـ"سمكة الأرنب" لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب وتحتوي على غدد ذات سمية عالية وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتسمى في مصر سمك النفيخة لانها تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وأشارت الإدارة الصحية فى تحذيرها إلى أنها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا ومن بين الأعراض ارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعًا.

وأوضحت أن سم هذه السمكة من نوع "تيدرودوتاكسين" وهو يتركز في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا ونوهت إلى قيام فريق من الثقافة الصحة بالإداره بالمرور على التجار وأصحاب المحلات للتوعية بخطورة هذه النوعية من السمك القاتل.

من جهة أخرى، ضبطت مباحث تموين القليوبية، خلال حملة لها، اليوم، 18طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات ومدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش لتحقيق أرباح غير مشروعة فى مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تحفظت الحملة على 1.5 طن سكر تموينى مدعم و624 عبوة زيت تموينى مدعم داخل محل بدال تمويني مخصصان ربطاً للصرف على البطاقات التموينية وقام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت ثمنها بنحو 22.734 جنيه.

كما تمكنت الحمله من ضبط مصنع أحذيه بدون ترخيص بداخله 18 ألف قطعة حذاء خفيف مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة "منتج نهائى" و 2000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات التجارية ومستلزمات إنتاج و 2 ماكينة حقن وكبس "أدوات إنتاج" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.