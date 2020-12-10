"الحق في الحياة".. مصر تنجح في حماية حقوق 5 ملايين لاجئ على أرضها

مصر إحدى الدول التي تلتزم بضمان حقوق اللاجئين منذ أن وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1951 وبروتوكولاتها عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا عام 1969.

وتعتبر الدولة المصرية من الدول التي ترى أنه لا يقتصر ضمان الحكومات لتمتع الأفراد بحقوقهم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المواطنين الذين يتمتعون بجنسية دولتهم فقط، ولكن تخطى ذلك ليشمل حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في هذه الدول أيضًا.

مصر تنجح في ملف الهجرة غير الشرعية

ويعتبر ملف الهجرة غير الشرعية أحد الملفات الهامة على الساحة الدولية والإقليمية، وتمكنت مصر من حماية حقوق الإنسان سواء اللاجئين والمهاجرين من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر.

وتمثل الهجرة غير الشرعية تهديدًا يؤدي إلى حرمان المهاجرين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العاديون، فالمهاجرون بصورة غير شرعية يكونون عرضة للاستعباد أو العمل في ظروف غير آدمية أو الاستغال الجنسي أو العمل في نشاط غير قانوني، الأمر الذي يجعل حياتهم على المحك، ولا يضمن لهم مستقبلا يأملون عند تفكيرهم في الهجرة بهذه الطريقة.

وقد كانت مصر نقطة عبور للأشخاص -معظمهم من الأفارقة- الذين يحاولون الوصول إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء، كما كانت نقطة عبور للسوريين إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، ولكن الوضع تغير تماما عما كان عليه قبل 2014 لتصبح مصر طريقا مسدودًا أمام المهاجرين غير الشرعيين بسبب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مصر.

وبخصوص اللاجئين فيقدر عدد اللاجئين المسجلين في مصر، والذين تعني بهم مفوضية شؤون اللاجئين 280 ألف شخص في عام 2019، ولكن وفق تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن عدد ًّاللاجئين في مصر يصل إلى حوالي خمسة ملايين.

وأيًا كان الرقم فإن ما يهم هنا هو اعتراف الجميع بأن اللاجئين في مصر يتمتعون بأبسط الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث توضح مفوضية شؤون الاجئين أن هؤلاء الأشخاص يعيشون إلى جنب مع المواطنين ًفي المجتمعات المحلية جنب المصريين، ما يمكّنهم من التمتع بالحق في الحياة والحرية والأمان، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية التنقل، إضافة إلى التمتع بالكرامة والمساواة مع الآخرين.

وفيما يخص الحق في العمل، نجد أنَّ اللاجئين في مصر لا يعيشون على المساعدات أو ينتظرون أن تمدهم المنظمات المحلية والدولية بالمواد الغذائية في سمح لهم بالعمل والحصول ُمخيمات منعزلة، حيث يعلى التراخيص الازمة لفتح المطاعم والمشروعات الاستثمارية في المجتمع المحلي الذي اختاروا العيش فيه بإرادتهم دون قيود.

أما الحق في التعليم، فتسمح الحكومة لغير المصريين في أثناء إقامتهم في مصر بالاختيار بين دراسة المنهج المصري أو مناهج بلدهم داخل مدارسهم أو السفارات منح الاجئون أو طالبو اللجوء السوريون والسودانيون واليمنيون الحق في الوصول إلى سبل التعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.