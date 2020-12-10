خلال جولة مفاجئة.. رئيس مياه القناة يقرر مجازاة عمال محطة البورسعيدية

أجرى اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القناة، جولة مفاجئة اليوم، بعدد من محطات مياه الشرب، وقرر مجازاة عدد من المشرفين والعاملين بتلك المحطات، بسبب الإهمال، مقابل صرف مكافأة لعدد تقديرا لانضباطهم فى العمل، مؤكدًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وتابع رئيس مياه القناة خلال جولته المفاجئة سير دورة المياه كاملة من مأخذ الترعة إلى المحطة وعملية سحب وطرد المياه ونقاء مياه الشرب، ومنها محطة البورسعيدية، ومحطة الطيران 1، و2، ومحطة UF فائقة الترشيح بمنطقة المنايف، أو لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المنايف وابو بلح، وعدد من المناطق المجاورة، وذلك بسبب الزيادة السكانية.

وقال "عصمت" إن جودة مياه الشرب يجري متابعتها بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالي عدد العينات التى يتم سحبها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، وإجراء التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسي ومشرفى وعمال الشركة، الذين تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى فى محافظات القناة على كيفية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من كسر مفاجئ لمواسير المياه أو أمطار وسيول.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.