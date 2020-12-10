شعراوي: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة في الصعيد خلال 6 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة الدولة أنفقت خلال سنوات الست الماضية نحو 345 مليار جنيه، استثمارات في محافظات الصعيد.

وأشار شعراوي إلى أن تلك الفترة شهدت اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بدعم محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018-2022.

وقال وزير التنمية المحلية إن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد، ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة، لافتاً إلى أن نسبة الفقر في الريف بمحافظات الصعيد طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت لأول مرة منذ عام 1999 حيث وصلت إلى حوالى 48 % وفى الريف بمحافظات الوجه البحري وصل إلى حوالي 24 % .

جاء ذلك في كلمة الوزير شعراوي اليوم خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بني سويف .. التنمية الاقتصادية المحلية"، والذي حضره كل من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (wise) وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين .

وأعرب شعراوي، عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعلن من خلاله عن نتائج ومخرجات واحد من أهم أنشطة الشراكة والتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى فخر الوزارة برعايتها والمساهمة في تنفيذها ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .