تعليم الأقصر تعتذر لطلاب تعثروا في سداد المصروفات: مدرسة نشرت أسماءهم

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، إحالة مسئولي إدارة مدرسة مستعمرة الري" للتعليم الأساسي، بالأقصر للتحقيق، اليوم، بعد نشرهم أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأصدرت المديرية بيانا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" لإعلان القرار، وأشارت في بيانها ،أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مدرسة تقوم باتخاذ إجراءات عقابية تجاه الطلاب الذين عجزوا عن سداد المصروفات، سوء بإعلان أسمائهم على الحوائط أو على مواقع التواصل الاجتماعى أو منعهم من الدخول مناشدة جميع المدارس اتباع التعليمات المنظمة الواردة من الوزارة .

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالاعتذار للطلاب وأولياء الأمور عما بدر من ادارة المدرسة، وقال الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التعليم بالأقصر، أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة لتأمين التواصل بين المدرسة والطلاب، مشدداً على عدم تداول أي بيانات للطلاب غير المسددين للمصروفات على أي موقع بخلاف القنوات الشرعية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤكد ااتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك.

يذكر أن مدرسة مستعمرة الري بالأقصر، قامت بنشر أسماء طلاب وطالبات لم يسددوا المصروفات الدراسية وهو ما خلق ردود أفعال غاضبة، حيث رفض الأهالي هذا الموقف لتأثيره السلبي في حالة الطلاب والطالبات النفسية ويعرضهم للتنمر.