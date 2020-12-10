السجن 3 سنوات لــ3 موظفين بمحليات سوهاج: سهلوا توصيل مرافق للمخالفين

قضت جنايات سوهاج، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه، وأحمد جلال سعد، بمعاقبة ٣ موظفين بالوحدة المحلية لقرية سفلاق التابعة لمدينة ساقلته بالسجن ٣ سنوات، وعزل أحدهما من وظيفته لتوصيلهما مرافق لمنازل مخالفة، بقصد التربح.

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات بشأن قيام مسئولي قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق دائرة مركز ساقلته، بالتلاعب والتزوير فى المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق لمنازل عدد من المواطنين.

وأشارت التحريات إلى قيام مسئولي التنظيم بالتواطؤ مع المواطنين المخالفين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون وذلك بقصد التربح من وراء ذلك.

وبعرض المعلومات علي اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، قرر تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية ووكيل القسم وتقنين الإجراءات القانونية لضبط المتهمين.

وتبين من التحريات قيام كل من "عادل.ا" 55 عامًا رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق، و"سعد.ث" 55 عامًا، فنى تعاون زراعى بالوحدة المحلية، و"علي.ا" ٥٣ عامًا كاتب شئون العاملين بالوحدة المحلية ويقيمون جميعاً بذات الناحية بالتواطؤ مع "5" مواطنين تم تحديدهم بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته.

وبإجراء معاينات لمنازلهم وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى على خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير محضرا بالواقعة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بإرتكابهم الواقعة وجرى عرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها المتقدم.