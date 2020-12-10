سكان بلدة صغيرة في نيوجيرسي الأمريكية يبلغون عن أصوات انفجارات مخيفة

في سلسلة من الحوادث الغامضة على مدار أسابيع، أبلغ سكان بلدة صغيرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن سماع أصوات انفجارات مخيفة، لا يعلمون مصدرها.

واتصل عدد كبير من السكان المذعورين في بلدة موليكا، الهادئة عادة، بهاتف الطوارئ للإبلاغ عن الأصوات، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال أحد المتصلين وفقا لتسجيل المكالمة التي حصلت عليها محطة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية: "يبدو الأمر وكأن قنبلة تم إسقاطها من طائرة"، فيما أفاد شخص آخر أنه "كان هناك انفجار هائل في مكان قريب".

وأوضح ثالث، أن "هذا يحدث مرة في الأسبوع، أنه تقريبا يدمر منازلنا من أساساتها"، فيما أشار آخرون، إلى أن "الانفجارات تحدث بشكل متقطع منذ أسابيع".

وأعلنت الشرطة المحلية أنها لا تعرف مصدر الأصوات، لكنها فتحت تحقيقا في الأمر.

وقال رئيس شرطة موليكا، بريان زيك، لموقع "إن جيه" المتخصص في أخبار نيوجيرسي: "الأمر غامض في هذه المرحلة، ونحن نحاول حاليا تحديد منطقة الصوت".

وأضاف زيك، أنه "تم الإبلاغ عن ضجيج صاخب، الثلاثاء، ومن المحتمل أن يكون ناتجا عن انفجار في موقع قريب تابع للحرس الوطني، لكن لا يبدو أن الانفجارات السابقة قد حدثت هناك".