"فرصنا" تعلن عن 18 وظيفة لمحافظات الصعيد: رواتب تصل لـ12 ألف جنيه

يبحث المواطنون بمنطقة الصعيد عن فرص عمل بمحافظاتهم؛ لا تتطلب السفر للقاهرة أو المحافظات الأخرى، وهو ما وفره موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف المختلفة.

ويستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة عددا من الوظائف المتاحة في عدد من محافظات الصعيد اليوم.

وظائف محافظة أسيوط

مدير فرع شركة شحن بضائع

الشركة مؤسسة: الحياة للخدمات اللوجيستية.

مقر العمل: القوصية- أسيوط.

سنوات الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 37 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

محاسب

اسم الشركة: شركة البركات لإداره المطاعم والمنشآت السياحية.

مقر العمل: أسيوط.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

مهندس دعم فني

اسم الشركة: سيجما.

مقر العمل: أسيوط.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 23 - 25 سنة .

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مشرف كهرباء

اسم الشركة: البناء للمقاولات.

مقر العمل: أسيوط.

سنوات الخبرة: 7 - 15 سنة خبرة.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 3000 - 9000 جنيه مصري.

وظائف محافظة المنيا

مندوب/مندوبة مبيعات طبية

اسم الشركة: دي كي تي إيجيبت.

مقر العمل: المنيا.

سنوات الخبرة: 1سنة- ‎4 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 33 عاما.

الراتب الأساسي: 3500 -4500 جنيه مصري.

عامل نقل بضائع

اسم الشركة: شركة صناعية كبرى.

مقر العمل: المنيا الجديدة.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الراتب الأساسي: 2000 -2500 جنيه مصري.

مدير/مديرة فرع

اسم الشركة: معامل البرج .

مقر العمل: أبو قرقاص - أرض سلطان - العدوة - بني مزار - المنيا.

سنوات الخبرة: سنتان-‎15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

وظائف محافظة بنى سويف

مهندس ميكانيكا انتاج

اسم الشركة: إيجيك المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية.

مقر العمل: بني سويف.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مندوب دعاية وتسويق

اسم الشركة: شركة المعاصر للكتب الخارجية.

مقر العمل: بني سويف.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

فني صيانة الموبيل

اسم الشركة: أوببو.

مقر العمل: بني سويف.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 - 36 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

مدير إداري مستشفى

اسم الشركة: أرابرنير.

مقر العمل: الأباصيرى - الفشن - الوسطى - إهناسيا المدينة - بني سويف.

سنوات الخبرة: 5 - 7سنوات خبرة.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 8000 - 12000 جنيه مصري.

وظائف محافظة قنا

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: تجدد للطاقة المتجددة.

مقر العمل: أبو تشت - الوقف - دشنا - فرشوط - قنا.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 -3000 جنيه

الحوافز الإضافية: 50 لـ 500 جنيه مصري.

مدرب كمال أجسام

اسم الشركة: فايترز چيم.

مقر العمل: قنا.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة .

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

وظائف محافظة سوهاج

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة الربيع.

مقر العمل: أخميم الجديدة - أخميم - البلينا - الكوثر - سوهاج.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 21 - 30 عاما.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الراتب الأساسي: 2750 - 3200 جنيه .

الحوافز الاضافية: 1000 - 3000 جنيه .

مهندسة مكتب فني

اسم الشركة: كنترول جروب .

مقر العمل: اخميم - المراغة - المنشاه - جرجا - سوهاج .

سنوات الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 25 - 30 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

مسؤولة خدمة عملاء

اسم الشركة: مشواري لخدمات الشحن والتوصيل.

مقر العمل: سوهاج - سوهاج .

السن المطلوب: 21 - 30 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 1200- 1500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 150 - 300 جنيه.

وظائف محافظة الفيوم

طبيب بيطري

اسم الشركة: نيو هوب العالمية.

مقر العمل: الفيوم.

سنوات الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 27 - 38 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

موظفة استقبال

اسم الشركة: مستشفى تبارك الفيوم .

مقر العمل: الفيوم .

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

السن المطلوب: 22 - 27 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

محاسب عام

اسم الشركة: چوچارو جروب .

مقر العمل: الفيوم .

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 23 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.