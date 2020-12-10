القصة الكاملة لسفاح قنا: شرع في قتل 3 أشخاص بدون سبب

"الحقوني فى واحد بيقتل الناس في الشارع "، كانت هذه الجملة هي بداية القصة الغريبة، التي شهدتها محافظة قنا، قبل ساعات، وبطلها مريض نفسي، شرع في قتل 3 مواطنين بدون أي سبب.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن شاب في العقد الثالث من العمر أمسك سكينا وطارد الأهالي، وسدد عدة طعنات لـ3 أشخاص حاولوا السيطرة عليه، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه وحجزه داخل إحدى المحال التجارية.

وألقت المباحث القبض على المتهم، وبمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة الشادر الكائن بمركز شرطة نجع حمادي، تبين أن المتهم تعدى على الضحايا بدون سبب، وحاول ذبح أحد العاملين بمنطقة الشادر، عندما اعترضه وسأله عن سكين.

وأوضحت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا شروع في ضرب الأهالي والتعدي عليهم بواسطة عصا خشبية.

وأضافت التحريات، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وسبق أن ألقي القبض عليه منذ 3 شهور، وتم حجزه على ذمة القضايا، وأن أسرته تمكنوا من عقد جلسة صلح مع أطراف المشاجرة الأولى، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الجريمة وكشف تفاصيلها، واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين وأكدوا أن المتهم شرع في قتل الضحايا بدون سبب.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بقيام مسلح بطعن عدد من الأهالي بمنطقة الشادر بدائرة مركز نجع حمادي، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث، انتقل إلى مكان البلاغ، وتمكن من القبض على مرتكب الواقعة حيث تبين أنه "مهتز نفسيا" ودلت التحريات أن المتهم شرع في قتل 3 مواطنين مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته داخل أحد الأسواق بمركز نجع حمادى بقنا.