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محمود مسلم

إضاءة الأهرامات باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

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الوطن
08:35 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الأزرق

إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الأزرق

أضاءت منطقة آثار الهرم، قبل قليل، أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الأزرق، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

صرح بذلك أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتم في 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم، لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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