إضاءة الأهرامات باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أضاءت منطقة آثار الهرم، قبل قليل، أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الأزرق، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

صرح بذلك أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتم في 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم، لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.