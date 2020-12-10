وسائل إعلام: واشنطن تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة إم.كيو-9 للمغرب

أعلنت مصادر أمريكية، أن واشنطن تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة إم.كيو-9 للمغرب، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته شبكة"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب، أوضح في وقت سابق اليوم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه وقع إعلان بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.