السفير الصيني: وصول عقار سينوفارم إلى مصر دليل قوة الصداقة بين البلدين

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشيانج، إنه سعيد بالمشاركة في مراسم وصول أول لقاح صيني لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية في عهد رئيس بلاده والرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة جدًا، مردفًا أن وصول اللقاح إلى مصر دليل على عمق وقوة الصداقة بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال مصر أولى شحنات لقاح سينوفارم، في حضور الدكتورة هالة زايد الصحة والسكان: "وفي هذا العام بالتحديد وعلى خلفية تفشي أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم كانت الصين في فترة حرجة بعث الرئيس السيسي رسالة تضامن إلى الرئيس الصيني وكلف وزيرة الصحة بزيارة الصين حاملة معها المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصين".

وتابع: "مازلت أتذكر في شهر مارس الماضي، كنت أقوم بتوديع وزيرة الصحة بالسفر إلى مطار القاهرة، ووجه الرئيس بإضاءة 3 معالم أثرية مصرية بألوان العلم الصيني، وردًا للجميل قدمت الحكومة الصينية دفعت من المساعدات الطبية والوقائية إلى الجانب المصري".