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محمود مسلم

التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

كتب:

الوطن
09:31 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
قطار

قطار

 نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقةثانياً : خط القاهرة / السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خطخامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم..

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