شهيرة عن احتفاء "حفظي" بمحمود ياسين: لم أشاهد حفل الختام.. ومش مهتمة

"فقدنا قامات كبيرة هذا العام علي رأسهم الفنان الكبير محمود ياسين"، بتلك الكلمات الموجزة حاول المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتواء غضب جمهور الفنان الراحل وأسرته، من واقعة تجاهل المهرجان لحدث رحيله في حفل ختام الدورة الـ 42، مساء أمس الخميس، داخل دار الأوبرا المصرية.

من جانبها، علقت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين، لـ "الوطن" على كلمة محمد حفظي، قائلة: "أقسم بالله ما شفت حفل الختام؛ لأن هذا الأمر لا يهمني من الأساس، ولا أريد الحديث عنه".

وكان "حفظي" قد وجه التحية في كلمته، أمس، لكل النجوم الراحلين في 2020، وخص بالذكر كل من محمود ياسين، وشويكار، ونادية لطفي، وجورج سيدهم، والمنتصر بالله، وسمير الإسكندراني، وحسن حسني، وإبراهيم نصر، وسناء شافع، مؤكدا أن أعمالهم الفنية ستظل باقية في أذهان جمهورهم.

وبدأت أزمة تجاهل تكريم اسم محمود ياسين مع انطلاق الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، يوم 2 ديسمبر الجاري؛ إذ نشر عدد كبير من محبي الفنان الراحل منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعبر عن استهجانهم من تجاهل المهرجان لحدث رحيل فتى السينما الأول، رغم وفاته قبل أسابيع قليلة من انطلاق هذه الدورة.

وأعادت الفنانة شهيرة نشر أحد هذه المنشورات عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "والله أنا ولا اهتميت بس جمهوره اهتم وهو الأهم"، ثم فوجئت بتصريحات محمد حفظي بأن إدارة القاهرة فضلت عدم تقليد مهرجان الجونة السينمائي في الاحتفاء بالنجوم الراحلين، لتعلق علي هذا التصريح قائلة: "والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق.. والله عيب جيه يكحلها عماها".

وتحدثت شهيرة مع "الوطن" حينها معتبرة الواقعة برمتها سقطة كبيرة من إدارة المهرجان ورئيسه محمد حفظي؛ لأن محمود ياسين كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع، بحسب قولها، موضحة أنها فوجئت بتداول منشورات استهجان عديدة من جمهور زوجها؛ لتجاهل المهرجان الاحتفاء به.