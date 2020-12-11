تحرير 51 مخالفة لمخابز بلدية تتلاعب في الوزن والمواصفات بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية، اليوم، لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من جودة المعروض من السلع التموينية والمواد الغذائية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي كلف بالرقابة على كافة القطاعات الخدمية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنيين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 73 مخالفة تموينية منها 51 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع - عدم الاحتفاظ سجلات - قضايا متنوعة أخرى" و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، منتجات مجهولة المصدر، محال تجارية بدون ترخيص.

يشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة شنت قبل يومين بالتعاون مباحث التموين، والجهات المعنية، عددا من الحملات المكبرة للتفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية، لضبط سوق الدواء بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين وجود أدوية مجهولة المصدر، وعدم قيد أدوية بالدفاتر، وتم ضبط مخزن غير مرخص، كما تم ضبط سيارة تقوم بتوزيع الأدوية بدون ترخيص، ودراجة نارية توزع الأدوية بمدينة بني مزار، وكذلك تم ضبط صيدليتين تبيعا بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية وبها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.