الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات محطات المياه بالقناة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من محطات المياه.

وأوضح أن أعمال التطهير شملت محطة مياه أبوصوير الكبرى التي تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر/ ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر/ ثانية، ومحطة فايد الكبرى 1400 لتر/ ثانية، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر/ ثانية، تحت إشراف خالد اللفطى مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه

وأكد عبدالحميد أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى محافظات القناة الثلاث.

ضبط جودة مياه الشرب

وأضاف رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يومياً على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف

وأوضح عبد الحميد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو الاتصال على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠