مات حزنا على فراقه.. مدرس يلحق بشقيقه بعد وفاته بـ10 أيام

"الأرواح جنود مجنده".. دائما ما يتحدث الناس عن تواصلها وارتباطها، وهو ما تؤكده بعض النظريات العلمية، ومن بين الوقائع التي تدلل علي صحة تلك النظريات ما شهدته إحدى قرى المنوفيه بعد وفاة مدرس ولحق به شقيقه حزنا عليه.

عشرة أيام فقط فصلت وفاة "أحمد محمد طه عبداللاه" المدرس بمدرسة حسن بدر الثانوية التجارية بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن وفاة شقيقه "أمجد" الذي يعمل مدرسًا بمدرسة الشهيد محمود عبد الرحمن هنطش الإعدادية، بنفس القرية، وكأن الأخوين رفضا أن يفترقا في الحياة والموت .

مات "أمجد" منذ عشرة أيام، بعد أن قضي يومه في المدرسة وسط الطلاب، وحضور حفل زفاف ليلا، وأثناء صعوده السلالم بدل المصعد لدخول المنزل سقط ميتا، وفق رواية أحد أهالي القرية، أما أحمد الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم، كانت شكوك إصابته بكورونا، حاضرة، رغم تأكيد مقربين منه إصابته بالفيروس وشفائه في وقت سابق، ليفاجئ الجميع بوفاته .

يقول أحد أصدقاء "أحمد": "الحزن خيم على أرجاء القرية بعد وفاة أحمد نتيجة حزنه على شقيقه، لأنهما كانا مرتبطين ببعضهما البعض جدا، ما صعّب الفراق بينهما" .

وأضاف: "لا نستطيع أن نقول شيئا سوى أن ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يشفع فيهم عملهم وعلمهم" فيما نعت رابطة معلمي أشمون الفقيدين ببيان جاء فيه: "ننعي ببالغ الحزن الأستاذ والمربي الفاضل المرحوم أحمد طه عبداللاه المعلم، الذي لحق بأخيه المتوفي من اسبوع" .