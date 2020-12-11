مصطفى موسى عن كواليس مؤتمر كشف عملاء الإخوان: لن نتراجع عن فضخ الخونة

أعلن حزب الغد تنظيم مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل بحضور نواب رئيس الحزب وجميع قيادات الهيئة العليا، لكشف ومواجهة ما أسماه الحزب، الافتراءات والأكاذيب التى يطلقها إخوان الشر بمساندة عميلهم الهارب أيمن نور، حيث سيكون المؤتمر كاشفا لحقائق كثيرة وخاصة لعملاء أيمن نور داخل مصر لإظهار كل الحقائق للعالم كله، موضحا أن أيمن نور يستخدم القنوات التركية وعلى رأسها قناة الشرق التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منه ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه، مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.

موسى: أيمن نور ينتقم من الحزب

وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن أيمن نور العميل الإخواني الهارب ينتقم من الحزب، الذي فصله طوال الوقت، من خلال اتصال دائم بشبكة من العملاء التابعين له بمصر، ويتحركوا ضد الحزب بأوامر منه لتحقيق مخططه الكبير ضد الدولة المصرية وقياداتها باستخدام أداوته الإعلامية عبر قناته التركية، لبث الكذب والشائعات وفتح ملف وهمي لا توجد به أي نوع من المصدقيه بل هو محاولة فاشلة لفتح مواضيع تخص الانتخابات الرئاسية 2018.

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه شارك في الانتخابات الرئاسية 2018 بكل شرف وحب حفاظا على الوطن، متابعا أن ما ذكره الرئيس عن دوره الفعلي والحقيقي تحدث عنه الجميع وكان بحمدالله موقفا صادقا وقدره كل المصريين وخاصة القيادة السياسية، وما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقاله للعالم كله كان هو الوسام الحقيقي الذي منحني به الرئيس وسيفخر به دائما أهلي وكل أولادي وأحفادي.

موسى: سنكشف الخونة

وتابع "موسى"، أن حزب الغد بقياداته الشريفة والمحبة لوطنها لن يتراجعوا عن أي تطاول على الحزب وقياداته وسيكشفون للعالم عن كل الخونة والمتربصين الذين استخدموا ويستخدمون المال الفاحش الملوث ويصرفوا ببذخ لإيقاع نظام الدولة بأكمله ولكن مصادرهم المالية الملوثة سيكشف عنها قريبا عند التطبيق الفعلي لقانون من أين لك هذا والمطلوب تطبيقه فورا إنقاذا لبلدنا وشعبنا من مخالب الأشرار.