"ريجاس": نعمل على توصيل الغاز لـ360 مخبزا في 2021

قال المهندس حاتم عبد الغني رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، إن الشركة تقوم بالعمل على خطة الوزارة البترول في توصيل الغاز لجميع المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، حيث يتم العمل على توصيل 360 مخبز بلدي في المناطق التي تعمل بها الشركة بالغاز، وحوالي 118 مخبز في المناطق المخطط التوصيل لها حتى 30 يونيو 2021.

بروتوكول تعاون مع المجتمعات العمرانية لتوصيل الغاز للعلمين

وأوضح لـ"الوطن"، أن الشركة وقعّت بروتوكول مع جهاز هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العلمين الجديدة لتنفيذ الشبكات الرئيسية لإدخال الغاز إلى جامعة العلمين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومنطقة الأبراج الشاطئية وعمارات الدوان تاون والمنطقة الترفيهية والمدينة التراثية والحي اللاتيني في المحافظة بقيمة 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطوات الرئيسية بطول 61 كيلو متر حتى يوم 11 نوفمبر 2020، وجار استكمال تنفيذ الشبكات للشوارع الأخرى.

وأضاف، أن هناك مشكلة واجهت الشركة في مواقع عملها أثناء بدء خطة زيادة ومضاعفة أعداد عملاء المنازل الذي يتم توصيل الغاز لهم عام 2018، خاصة في مناطق عمل الشركة بالصعيد ومحافظة مرسي مطروح.

وأوضح "عبد الغني"، أن عدد العملاء في هذه الفترة كان 21 ألف عميل فقط، وبعد صدور قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في يوليو 2018 لتقسيط تكلفة توصيل الغاز على 6 سنوات بواقع 30 جنيه شهريًا بدون فوائد ارتفعت اعداد العملاء المتعاقدين من 21 ألف عميل قبل مبادرة التقسيط، لتصل إلى 78 ألف عميل حتى نهاية العام نفسه.

وأشار رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، إلى أنه بالرغم من تداعيات وتأثير فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية وإحجام عدد كبير من العملاء عن التعاقد، إلا أن نسبة التعاقدات وصلت حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى حوالي 69 ألف.