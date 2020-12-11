بعد 11 عاما من إساءتها لمتظاهري التحرير.. زينة تنضم لثوار يناير سينمائيا

مصير مجهول يواجه فيلم "التاريخ السري لكوثر" للمخرج محمد أمين، وبطولة الفنانتين زينة وليلى علوي، بعد توقف تصويره بشكل مفاجئ رغم تبقي يومين فقط على الانتهاء منه كاملاً.

ومن مفارقات هذا الفيلم تجسيد زينة لدور ثائرة من ثوار التحرير، حيث تتعرض لإصابة بطلق خرطوش في يدها اليمني أثناء مشاركتها في جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير، ومن شدة حبها للثورة تعلق بوستر لميدان التحرير وهو محتشد بالثوار على حائط منزلها، إضافة إلى بوستر آخر لشهداء الثورة ومكتوب عليه "المجد للشهداء".

ويأتي هذا الموقف السينمائي مناقضاً لموقف زينة الشخصي من الثورة والثوار الذين هاجمتهم في مداخلة تليفونية معها للتليفزيون المصري حينها، حيث أساءت لشباب الثورة بقولها: "الشباب يعوي في ميدان التحرير" وأبدت استياءها من هتاف الثوار لاسم "مبارك" دون ألقاب.

وتدور أحداث فيلم "التاريخ السري لكوثر" في إطار سياسي، حيث يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، ويبرز استخدامهم للدين في سبيل تحقيق أهداف سياسية.

ويشارك في بطولة الفيلم محسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، من تأليف وإخراج محمد أمين.

وأثارت الفنانة زينة حالة من الجدل مؤخراً في ردها على سبب تغيبها عن حضور مهرجاني القاهرة السينمائي والجونة، حيث أكدت في مقابلة تليفزيونية معها أنها ليست فستاناً كي تحضر حفلات الافتتاح والختام دون مناسبة، لأنها فنانة لها قيمة ولابد أن يكون حضورها مرتبطا بحدث كتكريم أو تسليم فنانة زميلة لها درع تكريم مثلاً.

وعنفت زينة أحد المراسلين عند وجودها في إحدى المناسبات الفنية حينما سألها عن حقيقة تدخلها للصلح بين الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، حيث تهكمت من سؤاله بقولها: "هو أنا جاية أتكلم عن أصحابي وجيراني؟".