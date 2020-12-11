إيقاف أعمال بناء مخالف في مطروح والتحفظ على المعدات (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع عمر المختار "السوق القديم" وحي الشروق، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، ومشاركة قوات الشرطة من قسم شرطة المرافق.

وقال "جاب الله"، مساء اليوم، على هامش الحملة التي قادها بنفسه للمرور على مخالفات البناء فى نطاق مدينة مرسى مطروح، إنه تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء خلال ضبط صاحب عقار خلف الإرسال التليفزيوني بالكورنيش الشرقي بمنطقة باب البحر السكنية، وبالمعاينة تبين القيام بأعمال البناء بدون ترخيص.

وبناء عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى نص عليها القرار الصادر مؤخرا ويسرى على جميع محافظات الجمهورية ومنها مطروح.

وأكد "جاب الله" على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف، والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق المخالفة من العربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين ، التي تشوه الشكل العام للمدينة وشوارعها، للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بجميع أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق والمباني المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة مرسى مطروح وجميع المدن بنطاق المحافظة من مدينة الحماك شرقا، وحتى مدينة السلوم غرباء، وسيوة جنوبا، وأهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسة تحت طائلة القانون.