إحباط تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء بمطار القاهرة

أحبط رجال جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى العميري مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووردت مذكرة اشتباه من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الدولي، مفادها ورود معلومات سرية بمحاولة الراكب "ص. ب . ا" مصري الجنسية وقادم من باريس على رحلة طائرة شركة "مصر للطيران" رقم 800، تهريب كمية من المواد المخدرة.

وبالعرض على فوزي العميري مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لترقب وصول الراكب، من حسام محمد سعد مأمور الضبط، تحت إشراف جمال السيد مشرف الصالة الخضراء، وعند وصول الراكب جرت مطابقة الاسم على جواز السفر، وبتفتيش حقائبة تبين وجود 460 قرص ترامادول المخدر، و736 قرص dafalgan codeine المخدرة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 236 قرص سيلدنافيل Sildenafil (منشط جنسي) مخبأة داخل جيوب ملابسه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 133 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات.

كما أحبط رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب، في راكب مصري قادم من تركيا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبدا عليه الارتباك.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "xray"، وهو ما أكد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الادارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من عماد صلاح، تحت إشراف أحمد عمر، وتبين وجود 37 مطواة داخل مسجل سيارة بحقائبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 136 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.