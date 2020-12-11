"صوتك مسموع": تلقينا ٢٤٥ ألف رسالة من خلال وسائل التواصل المختلفة في نوفمبر

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تلقت المبادرة ١٣ ألفاً و٧٤٩ رسالة، منها ٢٣٥٩ شكوى تم الرد منها على ١٨٨٢ شكوى بنسبة ٧٩٫٨٪ وجارٍ حل ٤٧٧ شكوى، فى ضوء التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكاواهم والعمل على حلها على الفور، حيث تعمل مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها فى أكتوبر ٢٠١٨ تحت رعاية مجلس الوزراء على تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وأكد «شعراوى» أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة الفيس بوك، للتيسير على المواطنين فى إرسال شكاواهم وحلها، مشيراً إلى أن المبادرة قضت على الجهد الذى كان يبذله المواطن فى الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى والتزاحم أمامها.

وأشار «شعراوى» إلى أن المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن تلقت أكثر من ٢٤٥ ألف رسالة، منها ٥٠ ألف شكوى تم حل ٤٧٫٧ ألف شكوى بنسبة ٩٥٪ وجار حل ٢٢٣٠ شكوى، مضيفاً أن المبادرة تعمل على ٥ محاور هى: القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

كما أوضح اللواء شعراوى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها ١٣٥٠ شكوى والإشغالات ٨٠٩ شكاوى ومخالفات البناء ١١٠ شكاوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٧٦ شكوى، والفساد ١٤ شكوى و11 مقترحاً تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات مؤكداً أن الهدف الرئيسى فى خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.