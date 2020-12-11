إيطاليا تسجل 761 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، خلال آخر 24 ساعة، أكثر من 700 وفاة، وأكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت السلطات الصحية، رصد 761 وفاة و18727 إصابة، مقابل 887 وفاة و16999 إصابة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واقترب إجمالي الإصابات في إيطاليا، منذ بداية الجائحة، من 1.8 مليون إصابة مؤكدة، منها 63387 حالة وفاة.

وحصد كورونا، أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الكثر تضررا جراء تفشي الوباء، 292 ألف وفاة، وسجلت أكثر من 15.6 مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر البرازيل والهند والمكسيك، من أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الوفيات في الأولى إلى نحو 180 ألفا، وفي الهند، حصد الوباء أرواح أكثر من 142 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في المكسيك 112 ألفا حتى الآن.