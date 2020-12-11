الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة.. سرعتها تصل لـ20 كم

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة نسب سقوط الأمطار على كل منطقة، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار السبت 12 ديسمبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية يصاحبها نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة أقصى الغرب، تصل سرعتها لـ 18 كم في الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 13 ديسمبر

أشار الخبراء، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ50% على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن هناك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها لـ18 كم على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

فيما تزداد سرعتها على السواحل الشمالية ووسط سيناء فتصل لـ20كم، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون سرعة الرياح معتدلة تنشط أحيانا بسرعة تصل لـ15كم، فيما تزداد سرعاتها على الوجه البحري لتصل سرعتها لـ17 كم، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أيضا.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 14 ديسمبر

توقع الخبراء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ50% على بعض المناطق من الوجه البحري، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها إلى 18كم، بينما تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تصل نسبتها إلى 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة تصل سرعتها لـ20 كم/ساعة.

فيما تزداد فرص سقوط الأمطار فتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها لـ22 كم/ساعة، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة على شمال الصعيد وتصل سرعتها لـ18 كم/ساعة.