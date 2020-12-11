"مصر صحتها أفضل بالسيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: ثقتنا فيك مالهاش حدود

دشن عدد من رواد تويتر "هاشتاج" بعنوان "مصر صحتها أفضل بالسيسي"، وذلك بعد نجاح الإدارة المصرية في السيطرة على فيروس كورونا، والحصول على الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وشارك العديد من المغردين في الهاشتاج الذي تصدر تويتر، حيث علق حساب يحمل اسم محمد: "‏‎كلنا جيش مصر، وثقة في توجهاتك، ونؤمن بأن العوائق ستستمر وستنتصر مصر انتصارا عظيما، ‎مصر صحتها أفضل بالسيسي".

وأضاف حساب يحمل اسم أمير محمد: "قرار الدولة المصرية كان شديد الحكمة والجرأة بسفر وزيرة الصحة لدعم الحكومة الصينية في بداية الأزمة، الرئيس السيسي حبيب الكل".

كما أضاف حساب يحمل اسم محمد إبراهيم: "الرئيس السيسي سيكتب التاريخ بحروف من ذهب كيف حافظ على صحة أبناء وطنه في ظل فشل أعظم دول العالم في مواجهة المرض".

الشركة الصينية: المتعافون لن يحصلوا على لقاح كورونا

وقالت مصادر بالشركة الصينية المصنعة للقاح كورونا، لـ"الوطن"، إن الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لن يحصلوا على اللقاح، نافية ما تردد عن انتهاء تواجد الأجسام المضادة ضد كورونا خلال 3 أشهر من التعافي، حيث بحسب تأكيداتهم هذه المعلومة العلمية غير مؤكدة حتى الآن.

وكانت قد استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزيرة أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.