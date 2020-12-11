بسبب كورونا.. ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا

قال بنك إسبانيا المركزي، اليوم، إن الدين الحكومي للبلاد زاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 114% في الربع الثالث من 2020.

وأجبرت تدابير لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الحكومة على زيادة الإنفاق هذا العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات.

وسجل الربع الثالث ارتفاعا بـ4% مقارنة بالربع الثاني حيث بلغت نسبة الدين 110.2 في الربع الثاني، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما سجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لإسبانيا 97.5% في نهاية الربع الثالث من 2019.