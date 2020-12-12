ضبط صاحب مخبز مدعم بالبحيرة: "حط رمل مكان الدقيق لسد العجز"

أقدم صاحب مخبز بمدينة دمنهور في البحيرة، على تعبئة أجولة الدقيق بالرمال، ووضعهم وسط حصة الدقيق المدعم؛ لسد العجز الموجود لديه بحصته التموينية، واكتشف رجال مباحث التموين الأمر خلال حملة نفذوها على العديد من المخابز المدعمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وشنت مديرية التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، حملات واسعة على المخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وعدم تهريب الدقيق المدعم المخصص للمخابز في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونفذت الحملات برئاسة المحاسب محمد عابدين، مدير إدارة تموين دمنهور، ومحمد صبري، مأمور الضبط القضائي بالإدارة، وقوة من مباحث تموين البحيرة، بتعليمات من المحاسب مجدي الخضر، وكيل المديرية، والعميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدي مدعم، غطى مالكه العجز في رصيد الدقيق بالمخبز، بعد تعبئة 8 "شيكارات" بالرمال بدلا من الدقيق، ووضعهم بين الدقيق الموجود بالمخبز، بطريقة يصعب اكتشافها، إلا أنه بالتدقيق اكتشف الأمر، وجار العرض على وكيل المديرية لاتخاذ اللازم تجاه المخبز، وضبط صاحبه.

كما ضبط 21 مخبزا مدعما تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن القانوني، وآخر جمع 9 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصته اليومية، بالإضافة إلى 5 متصرفة في كميات من الدقيق المدعم تبلغ 112 شيكارة.

وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع السابقة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تنفيذ حملات مماثلة على المخابز البلدية والأسواق، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالحصص التموينية، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.