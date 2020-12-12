الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات غدا.. و2500 تقدموا بجامعات العاصمة

أنهت جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعين شمس وحلوان"، الخميس الماضي، فترة سحب استمارة والتقدم لـ"انتخابات الاتحادات الطلابية" للعام الجامعي 2020-2021، على أن تبدأ الجامعات غدا، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بمختلف اللجان النوعية سواء كانت "الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأسر والجوالة والعلمية"، على أن يتم استقبال الطعون على المرشحين في اليوم التالي لإعلان الكشوف المبدئية، ويليها فحصها ومن ثم إعلان الكشوف النهائية.

وأعلنت جامعة حلوان، أن عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات بلغ 818 طالبا وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتو ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن إدارات رعاية الشباب بالكيات، شهدت إقبالا من الطلاب بمختلف الكليات، مؤكدا أن هناك وعي فكري و ثقافي يتمتع به الطلاب حاليا، مستدلاً بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة المختلفة خلال الفصل الدراسي الأول، مضيفا أن المشاركة والممارسة تسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة مستقبلاً، منوها أنه تم تقديم العديد من التسهيلات اللازمة للطلاب لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، من خلال تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير الدوري لأماكن اللجان المختلفة، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمختلف مراحل العملية الانتخابية.

جامعة عين شمس: 1010 طلاب تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ 818، منهم 477 طالبا، و341 طالبة.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليمم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، إن 1010 طلاب تقدموا للترشح للانتخابات بكليات جامعة عين شمس على اللجان النوعية المختلفة.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أن غدا الأحد سينك الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين وذلك بعد المراجعة القانونية لاستمارات الترشح المتعلقة بالطلاب، مؤكدا أن الجامعة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر بجامعة القاهرة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة بالجامعة تجاوز الـ 800 طالب وطالبة على مستوى اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشوف المبدئية غدا الأحد، على أن يتم في اليوم التالي تلقي الطعون عليها.