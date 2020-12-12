الأمن يجري تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس.. ويفحص 2546 سيارة

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات على الطرق وكذا سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس .. فقد

واصلت لجان مديريات الأمن بمشاركة الجهات المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس وفحص السائقين للتأكّد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور.

كما تمّ مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفرالشيخ – المنوفية – دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر"، خلال الفترة من 28/11/2020 حتى 8/12/2020 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تم المرور على 333 مدرسة، وفحص سائقي مركبات المدارس وتمّ إجراء تحليل المخدرات لـ4125 سائقا وتبين إيجابية 131 سائقا منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وجرى فحص 2546 سيارة، وتبين مخالفة 390 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة وصلاحية باقي المركبات وعددها 2156 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وتم التنسيق وإدارة المدارس لتركيب ملصق عاكس على جميع أتوبيساتها من الأمام والخلف للإشارة لكونه أتوبيس لنقل الطلبة ومدون به رقم تليفون لتلق يالشكاوى في حالة ارتكاب السائق أي مخالفة أو القيادة برعونة، وتمّ تركيب 1292 ملصق عاكس وإخطار الجهات المعنية للتنبيه لتركيب الملصق على السيارات المتبقية وعددها 1254 مركبة.

كما تمّ عقد لقاءات توعوية من السائقين والمشرفين على الأتوبيسات لتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة وضرورة توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة للحد من حوادث المركبات.

وجرى مراجعة العقود المبرمة بين المدارس ومركبات نقل الطلبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تستوجب أن يكون العقد معتمداً من الجهات المعنية، تم رصد 309 حالات غير ملتزمة، وتم التنبيه على الجهات المختصة لتلافي الملحوظة.

وتم إجراء تحليل المخدرات لـ2307 سائقي مركبة متنوعة وتبين إيجابية 281 سائقا منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.