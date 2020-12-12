4 شروط للأطقم الطبية للحصول على إجازة بسبب كورونا: مسحة أو أشعة مقطعية

حددت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع التأمين الصحي شروط حصول الموظفين بالقطاع الحكومي على الإجازات المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو مخالطة حالات مصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ المخالط لمريض كورونا بإثبات قانوني يستحق إجازة وجوبية من جهة العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل لمدة 14 يومًا أو تكون مسحة سلبية ولكن بشروط.

تزامنًا مع ذلك تستعرض "الوطن" الشروط التي حددتها قطاع التأمين الصحي في نقاط:

- أولًا: ضرورة إثبات المرض للمريض بمسحة إيجابية وعلامات المرض بالأشعة المقطعية وتحاليل الدم وغيرها.

- ثانيًا: لابد أن يكون عنوان سكن المخالط بنفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو إثبات بعقد زواج بشكل قاطع لا يقبل الشك أو مخالط بجهة عمل في نفس الغرفة.

- ثالثًا: لابد من مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من واقع الأبحاث الطبية وطلب الإجازة لكل من المريض والمخالط بحيث يتناسب الطلب مع تلك التواريخ.

- رابعًا: يتمّ عرض المريض وليس المخالط على اللجان الطبية جغرافياً بصفتها المجلس الطبي المختص بالإثباتات لاعتماد الإجازات المرضية، أما المخالط فيتمّ احتساب الإجازة الوجوبية من الجهة الإدارية طبقًا للشروط السابقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى اليوم.