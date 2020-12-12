مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة "تمناية"، وقع قبل قليل، بطريق عرب العوامر بأبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية" بطريق عرب العوامر بعد الكمين، دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة "تمناية ملاكي رقم 2579 ى ب د"، على طريق عرب العوامر بعد الكمين، وأسفر الحادث عن وفاة عطية أحمد صبره، 63 سنة، وإصابة كلا من: سعودي علي حسن، 41 سنة، وعلاء أحمد أحمد عبدالرحيم، 31 سنة، وإسماعيل صابر محمد، 50 سنة، وجمال زهران عطا، 30 سنة.

ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.