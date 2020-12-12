فيديو .. رحلة "مروة" من الإعاقة البصرية لبطولات الكاراتيه

قالت مروة أحمد حسين، بطلة كاراتيه من ذوي الإعاقة البصرية، إنها بدأت ممارسة اللعبة منذ أن كان عمرها 8 سنوات، مؤكدة أنها نشأت في رأس غارب بالبحر الأحمر، وخاضت أول بطولة رسمية في عام 2017، وحصدت المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق "زوم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور: "بعد هذه البطولة شاركت في بطولة الجمهورية وانضممت إلى منتخب مصر، ومن هنا بدأت أحلى تجربة، حيث مثلت مصر في مدريد قبل عامين وحصلت على المركز السابع عالميًا".

وتابعت أنها عملت جاهدة على حصد المركز الأول عالميًا في هذا العام لكن البطولة تأجلت بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا حتى نوفمبر 2021 في دبي، لافتةً إلى أنها مارست لعبة الجودو وانضمت إلى المنتخب الوطني وخاضت منافسات بطولة الجمهورية.

وأوضحت: "مارست الكاراتية في إطار القتال الوهمي والحركات الاستعراضية، أما الجودو فقد لعبته على سبيل القتال الفعلي، وكان الأمران رائعين، فالجودو له طعم مختلف بسبب المكسب والخسارة لأنني ألعب ضد منافس حقيقي، أما القتال الوهمي فإنني أكون منخرطة فيه بحركات استعراضية وأن أعمل على أداء هذه الحركات بشكل جيد".

وأشارت إلى أن ممارسة الكاراتية ساعدتها كثيرًا في مرحلة الثانوية: "كانت بتخليني فريش وعاوزة أذاكر دائمًا ووالدي ووالدتي كانوا بيشجعوني دايمًا وخلوني أكمل".