مصرع شخصين جراء تحطم مروحية في تكساس الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ميتشل باتريك تومبس، أمس الجمعة، إنَّ المروحية تحطمت، أمس الاول الخميس على بعد 8 أميال "13 كيلومترا" جنوب غرب كولورادو سيتي، على بعد 250 ميلًا غرب دالاس، وفقًا لما نشرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأوضح تومبس، أنَّ الطيار، زين وايتسايد، 31 عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتلا في الحادث، وكلاهما من مدينة كولورادو.

وبينت إدارة الطيران الفيدرالية أنَّها والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في أسباب الحادث.