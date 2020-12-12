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محمود مسلم

مصرع شخصين جراء تحطم مروحية في تكساس الأمريكية

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(وكالات)
02:10 م | السبت 12 ديسمبر 2020
مصرع شخصين جراء تحطم مروحية في تكساس الأمريكية

مصرع شخصين جراء تحطم مروحية في تكساس الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ميتشل باتريك تومبس، أمس الجمعة، إنَّ المروحية تحطمت، أمس الاول الخميس على بعد 8 أميال "13 كيلومترا" جنوب غرب كولورادو سيتي، على بعد 250 ميلًا غرب دالاس، وفقًا لما نشرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأوضح  تومبس، أنَّ الطيار، زين وايتسايد، 31 عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتلا في الحادث، وكلاهما من مدينة كولورادو.

وبينت إدارة الطيران الفيدرالية أنَّها والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في أسباب الحادث.

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