برلماني: وزير الأوقاف نجح في الحفاظ على المنابر من الفكر المتطرف

قال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، إن وزير الأوقاف استطاع إدارة ملفات الوزارة بنجاح كبير، خاصة أنه لم يهمل ملف على حساب آخر، مؤكدًا أن الوزير نجح في الحفاظ على المنابر من خطورة غير المتخصصين وأنصار الجماعات المتطرفة الذين كانوا يتاجرون بالدين، وهو ما انعكس على الخطابة والخطباء.

وأضاف حلمي، في بيان، أن اختيار وزير الأوقاف مجلس إدارة كفء لهيئة الأوقاف المصرية، برئاسة المهندس سيد محروس، رئيس الهيئة، والمهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، ساهم في تعظيم موارد الهيئة.

وأشار إلى أن ما شهدته هيئة الوقف من نجاحات كبيرة، بعد قضية الفساد الكبرى التي ضربت الهيئة في وقت سابق، دليل على وجود العديد من الكفاءات التي تمتلك طهارة اليد والإخلاص في العمل.

وأوضح حلمي، أن هيئة الاوقاف استطاعت حماية آلاف الشباب من خطر الإرهاب، والوقوع في براثن الجماعات المتطرفة، وذلك من خلال المرونة الكبيرة، في عملية استبدال الأراضي لصالح القرى التي لا يوجد بها مراكز شباب، مؤكدا أن الإدارة الحالية حريصة على البيع بالسعر العادل الذي يعظم موارد الهيئة ولا يمنع الشباب من حقهم في ممارسة الرياضة.

وأكد حلمي، أن وزير الأوقاف نجح في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بمواجهة مخاطر الفكر المتطرف، مشيدا بجهود هيئة الأوقاف في تذليل كافة العقبات التي واجهت مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية في عملية استبدال قطعة أرض لمساعدة شباب القرية التي لا يوجد بها أي متنفس لممارسة الرياضة.