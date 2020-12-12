انفجار قوي في مصنع مواد كيميائية يهز حيدر آباد الهندية

أُصيب عدد من العمال بجروح متفاوتة الخطورة، فيما يوجد عدد آخر منهم غير محدد عالقين تحت الأنقاض، اليوم، في حادث انفجار مصنع للمواد الكيميائية في إحدى ضواحي مدينة حيدر آباد بالهند، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أن دوي الانفجار كان قويا ولا يُعرف حتى الآن العدد الدقيق والنهائي للضحايا، ولا حجم الخسائر المادية، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي 12 يناير الماضي، لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هزّ مصنعا للكيماويات في منطقة بويسار بولاية ماهاراشترا غرب الهند، وكشف مسؤولون محليون حسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن أنّ الحادث وقع في مصنع أنك فارما بقرية كولوادـ التي تبعد بأكثر من 100 كيلو متر عن مدينة مومباي، وأوضح المسؤولون أنّ الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.

وأشارت المصادر إلى أنّ نوافذ بعض المنازل القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار، وجرى إخراج عدد من المصابين من تحت الأنقاض، مضيفة أنّه جرى استدعاء فريق الاستجابة الوطنية للكوارث لعمليات الإنقاذ، فيما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يراقب عملية الإغاثة بنفسه.