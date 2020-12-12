استولوا على 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على عصابة تنكرت في هيئة ضباط شرطة

"احنا مباحث الأموال العامة.. وانت متهم بتجارة العملة "كانت هذه خطة عامل و4 آخرين لسرقة منزل رجل أعمال بمنطقة مصر الجديدة.

كشفت التحريات أن أحد المتهمين على علاقة عمل مع المجني عليه فخطط لسرقته وانتحلوا صفة ضباط شرطة، وأشارت التحريات أن المتهمين تمكنوا من سرقة أموال ومشغولات ذهبية قيمتها تجاوزت 5 ملايين جنيه وسيارة ملاكي موديل حديث.

اعتراف المتهم

قال المتهم الأول عامل 28 سنة في اعترافاته: "تعرفت على المجني عليه منذ فترة بسبب تردده على مكان عملي بمحافظة المنوفية "محل مجوهرات" وعلمت من خلال الحديث معه أنه يمتلك أموال طائلة وشركة خاصة وسيارة فاره يتجاوز ثمنها مليون جنيه، فاتفقت مع زملائي على سرقته.

وتابع المتهم: حضر المجني عليه منذ أسبوع إلى مقر عملي وأستأجرنا سيارة وقمنا بمراقبته حتي علمنا مقر سكنه، ثم توجهنا فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى المنزل وقمت بالانتظار بالاسفل.

فتوجه 3 من زملائي أحدهم مسجل خطر وسأل البواب عن رقم الشقة وصعد فوق وأوهم الضحية أنهم فريق من مباحث الأموال العامة وتوجد مذكرة مقدمة ضده وأنه متهم بالإتجار فى العملة وغسيل الأموال، ثم قام بالاستيلاء على خزينتين وسبيكة ذهبية بقيمة 5 ملايين جنيه.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت النيابة بتسليم المضبوطات إلى صاحبها ، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة.

بلاغ الضحية

تلقي مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بلاغا يفيد بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهى لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته عدد (3) "مجهولين" إدعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، وبحوزة أحدهم سلاح ناري وآخر بحوزته سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة (2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية ، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، وساعة يد) وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.

القبض على الجناة

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص من محافظة المنوفية ، تم استصدار إذن من النيابة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (عدد 3 سلاح نارى - عدد من الطلقات - طبنجة صوت و عدد من طلقات الصوت "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الرئيسي بأنه نظراً لتردد المجني عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمر فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها ، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.