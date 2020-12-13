سمير غانم مهديا سيرته لزوجته: هعوضك عن كل تعبك يا دولي

قال الفنان سمير غانم إنه يحب ذكر اسم جورج سيدهم والضيف أحمد وغسان مطر وطلعت زكريا، "الناس دي أسعدوني، وفيه شخصية كمان كانت بتسعدني، وأنا بقعد معاها، شعبان عبدالرحيم، الشخصية دي مش هتتكرر إلا كل 50 سنة".

وأكد خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه راضٍ عما قدمه بنسبة 95%، وأنه لم يظلم أحدا قط ولكنه ظُلم فيتذكر موقفا لأحد النقاد الذى كتب عنه كلاما سيئا وبدأ كلامه بـ"سمير غانم البهلوان" وحينها غضب بشدة وذهب لموسى صبرى الذى فهم سبب غضبه وقال له "اكتب ردك عن الكلام وسأنشره".

وأضاف الفنان سمير غانم: أحب أن أهدى سيرتى لزوجتى دلال وأقول لها شكرا يا دولى وسأعوضك عن كل هذا التعب، وأفضل تكريم حصلت عليه كان من مهرجان القاهرة السينمائى وقدموني ابنتي دنيا وإيمي على المسرح، وأحب أن تكون سيرتى بعنوان "سيرة السعادة ".