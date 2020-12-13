ضبط 266 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي في يوم واحد 

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 204 قطع أسلحة نارية، بحوزة 172 متهمًا، وتنفيذ 78412 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6238 محكومًا عليه.

كما ضبط 266 قضية مخدرات بحوزة 287 متهمًا، و30 هاربًا، و29 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 321 دراجة نارية مخالفة، و24372 مخالفة مرورية، وجرى ضبط 5 تشكيلات عصابية، وإعادة 12 دراجة نارية مخالف، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.