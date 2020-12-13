وليد منصور يحصد جائزة أفضل منتج في مهرجان نجم العرب

فاز المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بجائزة أفضل منتج لعام 2020، في مهرجان "نجم العرب" بناء على تصويت الجماهير العربية، بعد النجاحات المتتالية التي حققها في السينما، وأقيم الحفل مساء أمس السبت، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

ويعكف المنتج وليد منصور، حالياً على التحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعرض العام المقبل 2021.

وكانت اَخر أعمال المنتج وليد منصور، في السينما، فيلم "كازابلانكا"، مع أمير كرارة، إياد نصار، غادة عادل، ونيللي كريم، وعرض العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية، وجرى تصوير أحداثه مابين مصر والمغرب.

فيلم كازابلانكا، تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وجرت مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، وإخراج بيتر ميمي.

وفي شهر نوفمبر الماضي، نشر المنتج وليد منصور، مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، داخل إحدى المستشفيات، دون أن يكشف هل السبب مجرد وعكة صحية أم تعرضه لحادث، واكتفى بتعليق في إشارة منه إلى "عين الحسود"، وقوله: "الحمدلله قدر ولطف، يا رب الناس تسيب الناس في حالها، والحمدلله جت على قد كده".

وسبق وأصيب وليد منصور، بفيروس كورونا، وذلك في شهر يوليو الماضي، وتعافى مع بداية أغسطس، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمد لله بعد 17 يوما كورونا، الحمد لله نتيجة سلبية أخيرا".