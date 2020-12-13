صور.. تشييع جثمان وصفي مهنا رجل الخير من مسجده بطنطا

شيع الآلاف من أسر ومواطني شارع حسن رضوان بمدينة طنطا، ظهر اليوم، جثمان الشيخ وصفي عبد السلام، وشهرته وصفي مهنا رجل البر والتقوي، في مشهد جنائزي مهيب، وسط أجواء من الحزن التي سيطرت على وجوه المشيعيين حزنًا على فراق الشيخ عقب وفاه زوجته بنحو 10 أيام عن عمر ناهز 70 سنة.

وخرج الجثمان من ساحة الصلاة بمسجد "وصفي"، وسط حضور عدد من القيادات الشعبيه وكبار المشايخ وممثلي الأوقاف في قلب مدينة طنطا عاصمه محافظة الغربية.

وأكد محمد حسين، أحد أقارب الشيخ الراحل، أنه كان يتسم بحسن المعاملة ومحب لعمل الخير، وكثيرًا ما كان يساعدة الفقراء وأسر الأطفال الأيتام طوال فترات حياته.

وذكر "حسين" أن الراحل كان يواظب على إقامه دروس العلم وتحفيظ القرآن الكريم بالمجان، داخل مسجده سعيًا لنشر مبادىء وأخلاق الدين الاسلامي، مضيفًا "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، سيظل خالدًا في وجداننا، وسنظل أوفياء له بعمل الخير في حياتنا أسوة بعمله الطيب" .

فييما قالت سوسن عليوة، إحدى السيدات من جيرانه "كثيرًا ما كان يشارك الشيخ الراحل في جمع الأموال والمشاركة في تجهيز اليتيمات لتزويجهن، إضافة إلى تخصيص جزء من الأموال الشهرية للأسر غير القادرة على تحمل نفقات المعيشة للظروف الخاصة".

وذكرت "سنواصل قراءة القرآن الكريم وختمته كي يكون في رصيد حسنات الشيخ الجليل"، مؤكده حرص الجميع على المشاركة في تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمقابر عوارة التي تعد أقدم مقابر مدينة طنطا.